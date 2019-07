Governo pode anunciar novo contingenciamento neste mês e revisará PIB para baixo, diz secretário

REUTERS/Bruno Domingos

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira que um novo contingenciamento pode ser anunciado pelo governo no dia 22 de julho, data de divulgação do próximo relatório bimestral de receitas e despesas.

Rodrigues destacou que há pressão orçamentária pelo lado das receitas em vista do menor crescimento esperado para a atividade econômica. Segundo o secretário, o governo anunciará sua nova grade de parâmetros macroeconômicos no dia 11 deste mês, em que diminuirá a expectativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB) a “algo como 0,8% a 1,2%” neste ano, ante patamar atual de 1,6%.