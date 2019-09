15/10/2015. REUTERS/Bruno Domingos

(Reuters) - O estoque total de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) aumentou 1,1% em agosto sobre julho, para 3,3256 trilhões de reais, divulgou o Banco Central nesta quarta-feira.

No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres subiu 0,1 ponto percentual, para 4,0%. Já o spread bancário no mesmo segmento se manteve em 31,6 pontos percentuais.