Governo central tem déficit primário recorde para junho, de R$194,734 bi

BRASÍLIA (Reuters) - O governo central, formado por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou um déficit primário de 194,734 bilhões de reais em junho, recorde para o período, divulgou o Tesouro nesta quinta-feira. O dado veio pior que a projeção de um déficit de 160 bilhões de reais, segundo pesquisa da Reuters com analistas, e representou o dado mais fraco para o mês na série iniciada pelo Tesouro em 1997. No primeiro semestre, o rombo nas contas públicas foi de 417,217 bilhões de reais, contra déficit de 29,311 bilhões de reais em igual etapa de 2019. Em 12 meses, o déficit primário é de 483,9 bilhões de reais, equivalente a 6,71% do Produto Interno Bruto (PIB).

Por Marcela Ayres