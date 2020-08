Ministério da Economia nega coletiva de Guedes para pedido de demissão

Brazil's Economy Minister Paulo Guedes arrives to a news conference in Brasilia, Brazil, November 5, 2019. REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Economia negou nesta quarta-feira coletiva do ministro, Paulo Guedes, para pedido de demissão, após o presidente Jair Bolsonaro ter explicitado mais cedo discordâncias em relação à proposta da equipe econômica para o Renda Brasil, novo programa de transferência de renda no lugar do Bolsa Família.

“Não procede marcação de coletiva para pedido de demissão. Ministro continua despachando normalmente. Estava em reunião com secretários de Fazenda, conforme agenda”, informou a assessoria de imprensa da pasta.

Por Marcela Ayres