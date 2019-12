Recuperação econômica é "bastante gradual", investimento será destaque em 2020, diz Kanczuk

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fábio Kanczuk, disse nesta quinta-feira que a hipótese do Banco Central é que a recuperação econômica está sendo “bastante gradual” e tem se dado por um aumento relativo do setor informal.

Em entrevista para comentar o Relatório Trimestral de Inflação, Kanczuk afirmou que, para 2020, a projeção para investimento é destaque, particularmente a construção imobiliária, “que não está unicamente acontecendo em São Paulo, está espalhada por alguns Estados e capitais”.

O diretor do BC ressaltou, ainda, a mudança no perfil de crédito, com maior participação do crédito livre, em que as taxas são pactuadas sem interferência do governo, frisando que isso “torna a política monetária mais potente”.

Sobre a inflação, Kanczuk afirmou que o impacto da subida nos preços da carne se deu um pouco mais rapidamente do que o esperado, o que puxa o impacto da inflação de 2020 para 2019.