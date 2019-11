Plantação de soja é vista pronta para a colheita, enquanto os agricultores lidam com os impactos do clima e das tarifas resultantes da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que continuam a afetar seus negócios em Ottumwa, Iowa, EUA. 05/10/2019. REUTERS/Kia Johnson

(Reuters) - As negociações comerciais entre Estados Unidos e China “esbarraram em um obstáculo” sobre as compras de produtos agrícolas, com a China não querendo um acordo que pareça unilateral a favor dos Estados Unidos, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

“Sempre podemos interromper as compras se as coisas piorarem novamente”, disse uma autoridade chinesa, segundo a reportagem.

Por Kanishka Singh