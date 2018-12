China e EUA discutem próxima etapa de negociações comerciais

PEQUIM (Reuters) - A China e os Estados Unidos discutiram na terça-feira o roteiro para o próximo estágio de suas negociações comerciais, durante uma ligação telefônica entre o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, e o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, e o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer.

Neste mês, os presidentes Donald Trump e Xi Jinping concordaram com uma trégua que adiou o aumento planejado para 1 de janeiro das tarifas dos EUA de 10 por cento para 25 por cento sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses.

Lighthizer afirmou no domingo que, a menos que as negociações entre EUA e China se encerrem com êxito até 1 de março, novas tarifas serão adotadas.

Em um breve comunicado, o Ministério do Comércio da China afirmou que Liu conversou com Mnuchin e Lighthizer nesta terça-feira no horário de Pequim, em uma ligação pré-arranjada.

“Ambos os lados trocaram opiniões sobre colocar em vigor o consenso alcançado pelos líderes dos dois países na reunião, e sobre avançar com o cronograma e roteiro para a próxima etapa do trabalho de consultas econômicas e comerciais”, disse o ministério, sem dar detalhes.

Um porta-voz do Tesouro dos EUA confirmou a ligação com Liu, mas não deu mais detalhes. O gabinete do representante de Comércio dos EUA não respondeu imediatamente.

Reportagem de Ben Blanchard e Lusha Zhang; reportagem adicional de David Lawder em Washington