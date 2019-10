Negociações comerciais EUA-China serão retomadas nesta 5ª-feira em meio a atritos

Bandeiras dos EUA e da China 30/07/2019 REUTERS/Aly Song

WASHINGTON (Reuters) - Os principais negociadores comerciais dos Estados Unidos e da China vão se reunir nesta quinta-feira pela primeira vez desde o final de julho para tentar encontrar uma maneira de resolver a disputa de 15 meses, no momento em que novos atritos ameaçam as expectativas de avanço.

O vice-premiê chinês, Liu He, o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, buscarão reduzir as diferenças o suficiente para evitar o aumento de tarifa marcado para 15 de outubro sobre 250 bilhões de dólares em produtos chineses.

Mas a atmosfera em torno das negociações azedou com a decisão do Departamento do Comércio dos EUA na segunda-feira de colocar 28 agência de segurança pública e empresas de tecnologia e vigilância da China em uma lista de sanções, citando violações de direitos humanos de grupos minoritários muçulmanos na província chinesa de Xinjiang.

Um dia depois, o Departamento de Estado dos EUA impôs restrições de vistos a autoridades chinesas ligadas à questão de Xinjiang.

Falando a repórteres em Washington na quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou: “Se pudermos fechar um acordo, vamos fazer um acordo, há uma chance realmente boa”.

“Na minha opinião, a China quer fechar um acordo mais do que eu”, completou.