Trump e autoridades chinesas anunciam acordo para retirar tarifas

PEQUIM/WASHINGTON(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as autoridades chinesas disseram nesta sexta-feira que concordaram com a fase um do acordo comercial, que inclui o corte de tarifas dos EUA sobre produtos chineses.

Mas eles não forneceram detalhes específicos sobre a quantidade de produtos agrícolas dos EUA que Pequim concordou em comprar, um ponto chave das longas negociações do acordo.

“Concordamos com uma fase um muito ampla com a China”, disse Trump no Twitter na manhã desta sexta-feira.

As autoridades chinesas “concordaram com muitas mudanças estruturais e fortes compras de produtos agrícolas, energia e manufaturados, e muito mais”, disse ele. Os EUA concordaram em suspender as tarifas sobre 160 bilhões de dólares em produtos chineses, que entrariam em vigor em 15 de dezembro, disse Trump, e reduzirão as tarifas existentes para 7,5%.

O acordo cobre propriedade intelectual, transferência de tecnologia, agricultura, serviços financeiros, moeda e câmbio, disse o Representante de Comércio dos Estados Unidos em comunicado.

Os Estados Unidos manterão tarifas de 25% sobre importações chinesas no valor de 250 bilhões de dólares, e reduzirão para cerca de 7,5% tarifas sobre 120 bilhões de dólares de outras importações chinesas, disse o representante.

Em uma entrevista coletiva na noite desta sexta-feira em Pequim, autoridades chinesas disseram que os dois países alcançaram grande progresso em suas negociações comerciais e concordaram com o texto da fase um de um acordo.

A China importará mais trigo e milho dos EUA após o acordo, disse o vice-ministro da Agricultura da China.

Os EUA vêm pressionando para Pequim se comprometer a comprar 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas em 2020, um número que as autoridades chinesas haviam anteriormente relutado.

Questionados especificamente sobre a quantia, autoridades de Pequim disseram que detalhes sobre o valor serão divulgados mais tarde.

O acordo fornecerá mais proteção para empresas estrangeiras na China e empresas chinesas nos Estados Unidos, afirmaram autoridades chinesas.

Segundo o vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen, os EUA prometeram cancelar tarifas sobre a China em fases.

“O cancelamento de tarifas é questão central para as preocupações da China nas negociações comerciais, e os dois lados chegaram a um acordo sobre isso”, disse o vice-ministro das Finanças, Liao Min, também presente na entrevista.

China e Estados Unidos estão discutindo quando e onde assinar o acordo, disse Liao.

