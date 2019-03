Pompeo diz em entrevista que acordo comercial com China "tem que ser certo"

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai rejeitar um acordo comercial com a China que não seja perfeito, mas o EUA ainda continuarão a trabalhar em um acordo, disse o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, em entrevista à imprensa.

“As coisas estão bem, mas precisam estar certas”, disse Pompeo ao Sinclair Broadcasting Group, de acordo com transcrição divulgada pelo Departamento de Estado nesta terça-feira.

Questionado se Trump desistirá de qualquer acordo que não seja perfeito, Pompeo disse “sim” e indicou a rejeição do presidente a um acordo com a Coreia do Norte em cúpula na semana passada em Hanói.

Trump disse na semana passada que está disposto a abandonar as negociações comerciais com a China, mas assessores dos EUA sinalizaram nos últimos dias resultados mais positivos.

Reportagem de Susan Heavey