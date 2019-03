EUA e China mantêm negociações comerciais "construtivas" em Pequim

Autoridades dos EUA e da China após reunião sobre comércio em Pequim 29/03/2019 Nicolas Asfouri/Pool via REUTERS

PEQUIM (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, manteve discussões “construtivas” em Pequim, disse ele nesta sexta-feira, concluindo a última rodada de diálogo com o objetivo de resolver a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Mnuchin e o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, estiveram na capital chinesa para as primeiras reuniões frente a frente entre os dois lados em semanas, após perderem um prazo inicial do fim de março.

“O representante de Comércio e eu concluímos negociações comerciais construtivas em Pequim”, disse Mnuchin no Twitter.

“Estou ansioso para receber o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, para dar continuidade a essas importantes discussões em Washington na próxima semana”, acrescentou ele, sem dar detalhes.

Mais cedo, ele disse a repórteres que teve um “jantar de trabalho bastante construtivo” na quinta-feira. Ele não deu detalhes e não ficou claro imediatamente com quem ele jantou.

Trump adotou tarifas sobre 250 bilhões de dólares em importações chinesas no ano passado, em uma medida para forçar a China a mudar a maneira como faz negócios com o resto do mundo.

Reportagem de Philip Wen e Michael Martina