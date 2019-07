Funcionários ajustam bandeiras da China e dos Estados Unidos antes de rodada de negociações comerciais em Pequim, na China 14/02/2019 Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos e da China vão se falar por telefone nesta quinta-feira, e mais negociações comerciais presenciais podem acontecer dependendo de como a discussão avançar, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin.

Mnuchin, falando em entrevista à CNBC do encontro do G7 na França, afirmou que ele e o representante de Comércio, Robert Lighthizer, participarão da conversa por telefone com os representantes chineses.

Reportagem de Susan Heavey