China diz que classificação pelos EUA de manipulador cambial pode causar caos nos mercados financeiros

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - O banco central da China afirmou nesta terça-feira que a decisão dos Estados Unidos de classificar o país como manipulador cambial vai “prejudicar seriamente a ordem financeira internacional e provocar caos nos mercados financeiros”.

A decisão dos EUA de intensificar as tensões cambiais na segunda-feira também irá “impedir a recuperação econômica e do comércio globais”, disse o Banco do Povo da China na primeira resposta oficial do país às últimas ações dos EUA na guerra comercial.

A China “não usa e não usará a taxa cambial como uma ferramenta para lidar com as disputas comerciais”, disse o banco central em comunicado em seu site.

“A China avisou os Estados Unidos para segurarem as rédeas antes do precipício, e para estarem cientes de seus erros, voltando atrás em sua trajetória errada”, completou.

O Departamento do Tesouro dos EUA disse na segunda-feira que determinou pela primeira vez desde 1994 que a China está manipulando sua moeda, levando a disputa comercial para além das tarifas.

A decisão dos EUA foi provocada puramente por motivos políticos para “descarregar sua raiva”, disse o Global Times, influente tablóide chinês publicado pelo People’s Daily, do Partido Comunista.

A China “não espera mais boa vontade dos Estados Unidos”, escreveu no Twitter nesta terça-feira Hu Xijin, editor do jornal.