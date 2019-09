Trump alerta China sobre demora nas negociações comerciais

Trump fala com jornalistas em Camp David 30/8/2019 REUTERS/Yuri Gripas

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que as negociações comerciais entre os EUA e a China estão indo “muito bem”, embora tenha alertado que seria “mais rígido” nas negociações se persistirem até seu segundo mandato.

“Estamos indo muito bem em nossas negociações com a China”, escreveu Trump em um post no Twitter, argumentando que Pequim não pode se dar ao luxo de demorar nas negociações, dado o dano que as tarifas norte-americanas significam para sua economia.

Trump disse que se os Estados Unidos e a China não resolverem a disputa comercial e ele conseguir a reeleição, “o acordo seria muito difícil! Enquanto isso, a cadeia de suprimentos da China vai desmoronar e as empresas, empregos e dinheiro desaparecerão!”

Por Makini Brice