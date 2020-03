Líderes da Câmara dos EUA estão determinados a aprovar projeto de US$2,2 tri contra coronavírus

Bandeira dos EUA é vista em frente ao Capitólio, em Washington 25/03/2015 REUTERS/Tom Brenner

WASHINGTON (Reuters) - Líderes da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos estão determinados a aprovar um pacote de alívio devido ao coronavírus de 2,2 trilhões de dólares nesta sexta-feira, ou no máximo no sábado, esperando disponibilizar a ajuda o mais rápido possível conforme aumentam as mortes e a economia vacila.

Em uma ligação com democratas na quinta-feira à tarde, a presidente da Casa, Nancy Pelosi, pediu aos membros da Câmara que não façam nada para adiar o pacote de ajuda econômica sem precedentes que o Senado aprovou de forma unânime na quarta-feira, disseram parlamentares e assessores.

Mas houve alertas ainda na quinta-feira de que ao menos um republicano pode agir para adiar a votação para o fim de semana.

A deputada Madeleine Dean disse que a mensagem no telefonema de duas horas de Pelosi foi “vamos fazer isso amanhã se pudermos. Se não, no máximo no sábado”.

O projeto de lei do Senado, que será a maior medida de alívio fiscal já aprovada pelo Congresso dos EUA —vai apressar pagamentos diretos para norte-americanos dentro de três semanas se a Câmara controlada pelos democratas aprová-lo e o presidente republicado promulgá-lo.

“A Câmara dos Deputados tem agora que aprovar esse projeto, de preferência sem atraso. Acho que ele tem um tremendo suporte”, disse Trump em entrevista diária sobre o coronavírus.

A medida de 2,2 trilhões de dólares inclui 500 bilhões para ajudar indústrias afetadas e valor semelhante para pagamentos de até 3 mil dólares a milhões de famílias.

A lei também fornecerá 350 bilhões de dólares para empréstimos a pequenas empresas, 250 bilhões para auxílio-desemprego expandido e ao menos 100 bilhões de dólares para hospitais e sistemas de saúde relacionados.