Powell diz que preocupações com comércio e crescimento global continuam a pressionar economia dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Preocupações sobre a política comercial e com a fraqueza da economia global “continuam a pesar sobre as perspectivas econômicas dos Estados Unidos” e o Federal Reserve continua pronto para “agir conforme apropriado” para sustentar a expansão econômica, disse o chairman do Fed, Jerome Powell, nesta quarta-feira, em um depoimento que pode elevar as expectativas de um corte de juros neste mês.

Em um depoimento preparado para um Comitê do Congresso, Powell comparou o “cenário básico do Fed um crescimento contínuo com um conjunto considerável de riscos — incluindo a inflação persistentemente fraca, o crescimento mais lento em outras economias importantes e uma desaceleração no investimento empresarial impulsionada pela incerteza sobre quanto tempo durará a guerra comercial do governo do presidente Donald Trump com a China e outros países, e qual será sua intensidade.

As autoridades do Fed em sua reunião de política monetária de junho sinalizaram que essas preocupações podem justificar juros mais baixos e “desde então, com base em dados e outros acontecimentos, parece que incertezas em torno das tensões comerciais e preocupações sobre a força da economia global continuam pesando sobre as perspectivas dos EUA”, disse Powell.

“O progresso aparente no comércio se transformou em maior incerteza, e nossos contatos nas empresas e na agricultura relataram maiores preocupações sobre os acontecimentos comerciais”, disse Powell, observando que o investimento empresarial, um importante componente do crescimento econômico, “parece ter desacelerado notavelmente” nos últimos meses.

O crescimento geral também se “moderou”, disse o chefe do Fed, enquanto “há um risco de que a inflação fraca seja ainda mais persistente do que prevemos atualmente”, e não se mostra tão transitória quanto as autoridades do Fed insistiam.

Powell apresentará seu depoimento e responderá aos membros do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados a partir das 11h00 (horário de Brasília), e voltará a depor na quinta-feira perante o Comitê Bancário do Senado.

Seus depoimentos acontecem em um momento particularmente delicado para o Fed e para Powell pessoalmente, com o presidente Donald Trump atacando o líder do Fed por não cortar a taxa de juros que, na opinião de Trump, está desacelerando desnecessariamente a economia.

Ao mesmo tempo, na visão das autoridades do Fed, as políticas do próprio Trump — incluindo tarifas mais altas e uma abordagem um pouco imprevisível — aumentaram os riscos econômicos e levaram o banco central a considerar as mesmas reduções de juros que Trump exigiu.

O Fed mantém sua taxa básica de juros em um intervalo entre 2,25% e 2,50% desde dezembro.

Desde uma série de publicações de Trump no Twitter sobre comércio no final de maio, tanto os investidores quanto o Fed começaram a mudar suas posições, com os mercados agora esperando um corte de pelo menos 0,25 ponto percentual quando as autoridades do Fed se reunirem no final do mês.

A economia dos EUA não mudou muito nos dias que se seguiram aos comentários de Trump em 30 de maio no Twitter, ameaçando impor tarifas ao México a menos que o país atendesse às suas demandas por controles mais rígidos sobre os imigrantes que cruzam a fronteira norte.

Mas as declarações de Trump assustaram os mercados financeiros de forma tão decisiva e as ameaças à economia global tornaram-se tão palpáveis que um corte de pelo menos 0,25 ponto parece agora quase certo, com uma redução de 0,50 ponto também considerada possível como proteção extra.

“O Fed nunca decepcionou um mercado com expectativas tão fortes de ação”, escreveu Joseph Lavorgna, economista-chefe para as Américas da Natixis, em análise recente.