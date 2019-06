Casa Branca diz que tarifas ao México "ainda estão encaminhadas" para 2ª-feira

Presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington 02/06/2019 REUTERS/Joshua Roberts

(Reuters) - Os Estados Unidos estão a caminho de implementar tarifas de 5% sobre produtos mexicanos na segunda-feira, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, nesta sexta-feira, no momento que as negociações sobre imigração com autoridades mexicanas prosseguem em Washington.

“A nossa posição ainda é a mesma e estamos avançando com as tarifas. Elas entrarão em vigor na segunda-feira”, disse Sanders a repórteres na Irlanda, no momento em que o presidente Donald Trump se prepara para retornar aos EUA após uma viagem pela Europa.

“Eles fizeram muito progresso ao longo dos últimos dias. As reuniões foram boas, mas ainda estamos encaminhados para tarifas na segunda-feira.”

Por Steve Holland