Fase 2 de acordo comercial com China lidará com certas questões de tecnologia, diz Mnuchin

Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin 11/10/2019 REUTERS/Yuri Gripas

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou nesta quarta-feira que algumas questões de tecnologia e cibersegurança serão resolvidas no próximo capítulo do acordo para acabar com a guerra comercial entre EUA e China.

“Acho que uma quantidade bastante significativa de questões de tecnologia está na Fase 1. Há outras áreas de serviços à parte de serviços financeiros que estarão na Fase 2. Há certas questões adicionais de cibersegurança que estarão na Fase 2”, disse Mnuchin à CNBC, no momento em que os dois países se preparam para assinar o acordo inicial.

“Há ainda mais questões para se lidar e vamos lidar com elas”, acrescentou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, assinarão o pacto em uma cerimônia na Casa Branca às 13h30 nesta quarta-feira, marcando uma trégua depois de 18 meses de tarifas que pesaram sobre o crescimento econômico global.

A cerimônia acontece no momento em que o Senado dos EUA se prepara para começar o julgamento do impeachment de Trump, apenas o terceiro presidente norte-americano a sofrer esse processo.

Reportagem de Andrea Shalal e Susan Heavey