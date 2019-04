Criação de vagas de trabalho nos EUA se recupera em março, mas ganhos de salário perdem força

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos em março acelerou em relação à mínima de 17 meses uma vez que o clima mais ameno ajudou a atividade em setores como construção, o que pode aliviar temores de forte desaceleração no crescimento econômico no primeiro trimestre.

Pessoas buscam empregos em feira em Los Angeles, na Califórnia 08/03/2018 REUTERS/Monica Almeida

A piora da escassez de trabalhadores e os efeitos de condições mais apertadas do mercado financeiro na virada do ano, entretanto, deixou os ganhos de emprego abaixo do forte ritmo de 2018. O relatório de emprego mensal do Departamento de Comércio divulgado nesta sexta-feira mostrou leve revisão para cima do dado de fevereiro.

Os aumentos de salários também desaceleraram em março e mais pessoas saíram da força de trabalho, o que torna o relatório favorável à decisão do Federal Reserve do mês passado de suspender sua campanha de três anos de apertar a política monetária. O banco central dos EUA descartou projeções de qualquer alta dos juros neste ano depois de aumentar o custo dos empréstimos por quatro vezes em 2018.

A criação de vagas fora do setor agrícola chegou a 196 mil no mês passado. Os dados de fevereiro foram levemente revisados para cima para mostrar criação de 33 mil postos de trabalho, ante 20 mil informados anteriormente. A criação de fevereiro foi a mais fraca desde setembro de 2017.

Economistas consultados pela Reuters projetavam abertura de 180 mil vagas de trabalho em março.

O relatório de emprego acompanha dados favoráveis de gastos da construção e da indústria que levaram os bancos de Wall Street a aumentarem suas estimativas de crescimento para o primeiro trimestre.

As estimativas de crescimento para a economia dos EUA no primeiro trimestre estão entre 1,4 e 2,1 por cento em taxa anualizada. A economia cresceu a uma taxa de 2,2 por cento no quarto trimestre, contra 3,4 por cento no trimestre entre julho e setembro.

A renda média por hora aumentou 4 centavos, ou 0,1 por cento em março, depois de saltar 0,4 por cento em fevereiro.

Isso reduz o aumento anual dos salários para 3,2 por cento, de 3,4 por cento em fevereiro, que foi o maior ganho desde abril de 2009. Um aumento modesto dos salários pode levantar preocupações sobre os gastos do consumidor após o consumo ter estagnado em janeiro.

A taxa de desemprego permaneceu em 3,8 por cento em março, perto dos 3,7 por cento que autoridades do Fed projetam para o fim do ano.

Embora a criação de vagas tenha se moderado da média de cerca de 223 mil em 2018, ela permanece acima das cerca de 100 mil por mês necessárias para acompanhar o crescimento na população em idade ativa.

O emprego na construção se recuperou com criação de 16 mil vagas em março, após fechamento de 25 mil postos em fevereiro. Os setores de lazer e hospedagem criaram 33 mil vagas no mês passado, após fechamento de mil em fevereiro.

O setor industrial perdeu 6 mil postos de trabalho em março. Esse foi o primeiro declínio desde julho de 2017.