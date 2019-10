Economia dos EUA deve ter desacelerado mais no 3º tri

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos deve ter desacelerado mais no terceiro trimestre, contida pela moderação nos gastos do consumidor e queda do investimento empresarial, o que pode levar o Federal Reserve a cortar os juros de novo para manter a expansão nos trilhos.

Os dados do Departamento do Comércio sobre o Produto Interno Bruto a serem divulgados nesta quarta-feira devem mostrar um quadro de perda de velocidade da economia, mas não à beira da recessão como os mercados temiam mais cedo neste ano.

A economia está sendo prejudicada pela guerra comercial que já dura 15 meses com a China, o que tem afetado a confiança do consumidor e do empresário.

A perda de força do estímulo do pacote de cortes de impostos do ano passado e o enfraquecimento do crescimento externo também estão afetando a mais longa expansão econômica já registrada, agora no 11º ano.

O relatório do PIB será publicado horas antes de o Fed encerrar sua reunião de política monetária, com expectativa de que corte os juros pela terceira vez. O Fed cortou os juros em setembro depois de reduzir os custos de empréstimos em julho pela primeira vez desde 2008.

O PIB provavelmente cresceu a uma taxa anualizada de 1,6% no terceiro trimestre, também devido a um menor acúmulo de estoques, de acordo com pesquisa da Reuters junto a economistas. No período de abril a junho o crescimento foi de 2,0%.