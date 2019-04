Exportações e estoques devem ter ajudado crescimento dos EUA no 1º tri

Trabalhador em fábrica nos Estados Unidos 18/01/2018 REUTERS/Natalie Behring

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos provavelmente manteve um ritmo moderado de crescimento no primeiro trimestre, o que pode dissipar ainda mais os temores de uma recessão mesmo que a atividade seja dirigida por fatores temporários.

O relatório do Departamento do Comércio sobre o Produto Interno Bruto será publicado nesta sexta-feira às 9h30 (horário de Brasília). A expectativa é de que desenhe um cenário de crescimento econômico próximo do potencial, refletindo principalmente o impacto de um impulso cada vez menor do forte estímulo fiscal e aumentos anteriores dos juros.

O PIB provavelmente cresceu a uma taxa anualizada de 2 por cento no primeiro trimestre uma vez que o aumento das exportações, forte acúmulo de estoques e investimentos do governo em projetos de construção pública compensaram a desaceleração nos gastos dos consumidores e das empresas, de acordo com pesquisa da Reuters junto a economistas.

A economia cresceu a um ritmo de 2,2 por cento entre outubro e dezembro. O crescimento vem diminuindo após o pico de 4,2 por cento no segundo trimestre de 2018, quando o pacote de cortes de impostos da Casa Branca ajudou os gastos dos consumidores.

Economistas estimam o ritmo em que a economia pode crescer em um longo período sem aumentar a inflação entre 1,7 e 2,0 por cento. Em julho a economia chegará a 10 anos de espansão, mais longo período já registrado.