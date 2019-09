Fed continuará agindo "conforme apropriado" para sustentar expansão dos EUA, diz Powell

Chairman do Federal Reserve, Jerome Powell 26/08/2019 REUTERS/Sarah Silbiger

ZURIQUE (Reuters) - O Federal Reserve continuará agindo “conforme apropriado” para sustentar a expansão econômica dos Estados Unidos, agora em seu 11º ano, disse o chairman Jerome Powell nesta sexta-feira em Zurique, repetindo promessa que os mercados financeiros enxergam como a sinalização de uma redução adicional na taxa de juros.

“Nossa obrigação é usar nossas ferramentas para apoiar a economia, e é isso que continuaremos a fazer”, disse Powell na Universidade de Zurique. É provável que os EUA e a economia mundial não entrem em recessão, disse ele, mas ambos enfrentam riscos e “ventos cruzados”, inclusive devido à incerteza comercial.

O Fed cortou os juros em 0,25 ponto percentual em julho, no que Powell caracterizou como um seguro contra uma desaceleração em meio à crescente incerteza das políticas comerciais e a uma desaceleração global.

Desde então, a incerteza comercial aumentou ainda mais, com China e EUA impondo tarifas sobre as importações uns dos outros no início desta semana, mas prometendo negociações de alto nível no começo de outubro.

Por Ann Saphir