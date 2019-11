EUA citam progresso nas negociações comerciais com a China

20/05/2019 REUTERS/Jason Lee/Illustration

WASHINGTON (Reuters) - O representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, fizeram progresso em várias questões durante uma ligação telefônica nesta sexta-feira com o vice-premiê da China, Liu He, sobre um acordo comercial provisório, informou a representação de comércio norte-americana (USTR) em comunicado.

“Eles fizeram progresso em várias áreas e estão no processo de resolver questões pendentes”, afirmou o USTR. “As discussões continuarão no nível de menor escalão.”

A declaração não chegou a confirmar que os dois lados obtiveram um consenso sobre as bases, conforme relatado anteriormente pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Por Andrea Shalal