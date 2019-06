EUA recebem bem propostas do México sobre imigração; avaliam que há longo caminho ainda, diz autoridade

Marc Short, chefe de gabinete do vice-presidente, Mike Pence, na Casa Branca, em Washington 22/03/2018 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos ficaram bastante encorajadas com as propostas mexicanas para imigração, mas ainda há um longo caminho a percorrer no momento em que os negociadores iniciam mais uma rodada de conversas nesta sexta-feira, disse o chefe de gabinete do vice-presidente, Mike Pence, à Fox News.

Marc Short afirmou que as negociações estão andando, lideradas pelo assessor da Casa Branca Pat Cipollone pelo lado norte-americano.

Pence e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, apresentaram algumas recomendações depois que uma rodada inicial de negociações na quarta-feira foi decepcionante.

“Como as negociações continuaram ontem, ficamos mais animados com o fato de terem apresentado algumas das coisas que colocamos na mesa na quarta-feira para dizer que estavam abertos a isso”, disse Short a repórteres diante da Casa Branca.

Ele afirmou que o governo está satisfeito com o fato de as autoridades mexicanas entenderem o problema de imigração enfrentado pelos Estados Unidos, observando as 144 mil apreensões que o governo federal relatou na fronteira sul no mês passado.

“Ontem eles voltaram eu acho que bastante abertos a essas recomendações, então estamos encorajados em relação a para onde as negociações estão indo”, disse Marc Short.

“Mas francamente ainda há um longo caminho a percorrer.”

Short disse que o governo Trump entraria com um “aviso” formal nesta sexta-feira para abrir caminho para que as tarifas entrassem em vigor na segunda-feira.

“Mas acho que existe a possibilidade, se as negociações continuarem indo bem, de o presidente cancelar isso em algum momento no fim de semana”, afirmou a repórteres.

Reportagem de Doina Chiacu