Notas de dólar e de iuan REUTERS/Petar Kujundzic

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos vão elevar as tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses para 25 por cento, de 10 por cento já em vigor, a partir de sexta-feira, de acordo com o Federal Register, diário oficial do país, nesta quarta-feira.

O gabinete do representante comercial dos EUA vai estabelecer um processo para excluir certos produtos das tarifas adicionais, informou o Federal Register.

Por Makini Brice