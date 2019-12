Trump diz que EUA vão suspender tarifas programadas após alcançar acordo com a China

Presidente dos EUA, Donald Trump 10/12/2019 REUTERS/Tom Brenner

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que os EUA chegaram a um acordo sobre a chamada fase um de um acordo comercial com a China, no qual Washington vai suspender tarifas sobre importações chinesas que entrariam em vigor no domingo, enquanto Pequim ampliará as compras de produtos agrícolas dos EUA.

“Concordamos com uma fase um muito ampla com a China. Eles concordaram com muitas mudanças estruturais e fortes compras de produtos agrícolas, energia e manufaturados, e muito mais”, disse Trump no Twitter.

Ele também afirmou que os EUA vão reduzir algumas tarifas sobre produtos chineses que já estavam em vigor.

Reportagem de Tim Ahmann