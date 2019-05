Trump diz que negociações comerciais entre China e EUA não entraram em colapso

O presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington. 09/05/2019. REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que as negociações comerciais com a China não entraram em colapso, chamando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo de “pequeno atrito”.

Ele fez os comentários a repórteres na Casa Branca no momento em que Pequim e Washington escalam as tensões com tarifas retaliatórias sobre bilhões de dólares em importações.

Trump afirmou que os negociadores dos dois países ainda estão conversando e tendo um bom diálogo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse nesta terça-feira que os dois lados concordaram em continuar com as discussões relevantes.

Os EUA e a China estão conversando há meses para reduzir as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, mas nas últimas semanas as negociações estagnaram, com os dois países responsabilizando um ao outro pelo colapso.

Texto de Makini Brice