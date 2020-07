Atividade empresarial da zona do euro volta a crescer em julho com alívio de restrições, mostra PMI

Funcionário limpa espriguiçadeira em hotel de Palma de Mallorca. REUTERS/Enrique Calvo//File Photo

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro voltou a crescer em julho conforme mais partes da economia que haviam sido fechadas devido ao coronavírus reabrem e os consumidores saem de suas casas para voltar ao trabalho e gastar dinheiro, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI Composto preliminar do IHS Markit subiu a 54,8 em julho de 48,5 em junho, nível mais alto desde meados de 2018 e bem acima da expectativa de 51,1 em pesquisa da Reuters.

“As empresas na zona do euro informaram um início encorajador do terceiro trimestre, com a produção crescendo no ritmo mais rápido em pouco mais de dois anos em julho uma vez que as paralisações continuam a diminuir e as economias reabrem”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

O índice estava abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração desde março, portanto um retorno a território positivo será comemorado por autoridades e governos que injetaram trilhões de euros na economia.

O subíndice de novos negócios subiu a 52,7 de 47,0, leitura mais alta desde outubro de 2018, sugerindo que a recuperação vai se prolongar para agosto, mas existem temores com os empregos ainda sendo cortados e as medidas de contenção ao coronavírus ainda em vigor.

O PMI preliminar do setor de serviços, o mais afetado pelas medidas de isolamento, registrou 55,1 em julho de 48,3 em junho. O resultado foi o mais elevado desde meados de 2018.

Já o PMI de indústria foi a 51,1 de 47,4, primeira vez acima da marca de crescimento desde janeiro de 2019.

Reportagem de Jonathan Cable