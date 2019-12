Argentina altera tributação de exportações agrícolas, suspenderá registros durante a 2a-feira

BUENOS AIRES (Reuters) - O governo argentino modificou no sábado impostos sobre exportações agrícolas, a principal fonte de divisas do país, e anunciou que durante a segunda-feira manterá fechado o registro de declarações das exportações, procedimento que é necessário para a concretização das vendas.

As decisões foram estabelecidas em um decreto e uma resolução publicados no Boletim Oficial do Estado da Argentina.

Veículos locais informaram que o decreto aplica uma taxa de 9% às exportações de grãos, que no caso da soja se soma a uma tarifa de 18%, substituindo o imposto de 4 pesos por dólar exportado que recaía sobre os embarques até sexta-feira e equivalia a cerca de 6%.

“Tendo em conta a grave situação que atravessam as finanças púbicas, é necessária a adoção de medidas urgentes de caráter fiscal que permitam atender, ao menos parcialmente, os desembolsos orçamentários com recursos genuínos”, disse o decreto.

Procurados pela Reuters, os ministérios da Economia e da Agricultura do governo do presidente Alberto Fernández não deram detalhes sobre as medidas.

Por sua vez, o Ministério da Agricultura informou que ao longo da segunda-feira estará suspenso o registro de exportações, um passo necessário para que as empresas agroexportadoras possam concretizar suas vendas.

Fernández, um peronista de centro-esquerda, assumiu a presidência na terça-feira tendo como objetivo sanar uma economia em recessão e com uma inflação anual de mais de 50%, ao mesmo tempo em que tentará negociar uma dívida pública que inclui um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) de 57 bilhões de dólares.

Por Maximilian Heath