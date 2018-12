Fed aumenta taxa de juros e vê "algum" aumento adicional à frente

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve elevou as taxas de juros nesta quarta-feira, como esperado, mas previu menos altas no próximo ano, sinalizando que seu ciclo de aperto está se apxoximando do fim diante da volatilidade nos mercados financeiros e da desaceleração econômica global.

O banco central disse que a economia dos EUA vem crescendo a um ritmo forte e que o mercado de trabalho continua melhorando. O Fed pontuou que “algum” aumento adicional gradual das taxas seria necessário, uma mudança sutil que sugere que está se preparando para interromper as altas de juros.