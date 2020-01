Fed deve manter taxa de juros e discutir mudanças

Prédio do Federal Reserve em Washington. REUTERS/Leah Millis/File Photo

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve vai concluir sua reunião de política monetária nesta quarta-feira provavelmente mantendo os juros, mas as autoridades devem discutir possíveis mudanças em como gerenciar a principal taxa de empréstimo do banco central dos Estados Unidos.

Desde que o Fed cortou os juros em outubro, sua terceira e última redução nos custos de empréstimos em 2019, as autoridades concordaram em manter a meta para a taxa de juros na atual faixa de 1,50% a 1,75% até que haja uma mudança significativa no cenário econômico.

Dados dos EUA desde a reunião do Fed em dezembro fizeram pouco para mudar as expectativas de contínuo crescimento econômico este ano de cerca de 2%, com desemprego baixo e estável.

Alguns riscos podem ter surgido —com o crescimento econômico da China agora sob os holofotes após o surto de coronavírus — e os rendimentos dos Treasuries caíram como resultado.

Embora os investidores tenham elevado as apostas de que o Fed vai cortar os juros de novo em algum momento deste ano, analistas ainda são praticamente unânimes de que deve demorar alguns meses para essa decisão.

Noventa e cinco dos 108 economistas consultados pela Reuters recentemente disseram esperar que o Fed mantenha os juros na reunião desta semana.

O Fed divulgará seu comunicado de política monetária às 16h (horário de Brasília). O chairman Jerome Powell dará entrevista à imprensa meia hora depois.