EUA podem estar em recessão e controle de vírus determinará momento de reabertura da economia, diz Powell

Homem caminha em frente à sede do Banco Central em Brasília 29/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - Os Estados Unidos “podem muito bem estar em recessão”, mas o progresso no controle da disseminação do coronavírus determinará quando a economia poderá ser reaberta completamente, disse Jerome Powell, chairman do Federal Reserve, em entrevista ao Today Show da NBC.

“Nós não somos especialistas em pandemia ... Nós tenderíamos a ouvir os especialistas. O Dr. Fauci disse que algo como o vírus vai definir o cronograma, e isso me parece correto”, disse Powell, em referência a Anthony Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.

“A primeira ordem de negócios será controlar a propagação do vírus e depois retomar a atividade econômica.”

Por Howard Schneider