Recuperação econômica dos EUA depende de controle do coronavírus, afirma Powell

WASHINGTON (Reuters) - Uma recuperação econômica total dos Estados Unidos não ocorrerá até que a população norte-americana tenha certeza de que a epidemia de coronavírus foi controlada, disse o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta terça-feira, no primeiro de dois dias de audiências perante parlamentares dos EUA.

Chair do Fed, Jerome Powell. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

“Até que o público tenha certeza de que a doença está contida, uma recuperação completa é improvável”, disse Powell em depoimento preparado para o Comitê Bancário do Senado norte-americano, em que mapeou como os Estados Unidos estão enfrentando uma recuperação econômica incerta, desigual e prolongada em relação à crise do novo coronavírus.

Na semana passada, o Fed manteve sua taxa de juros próxima a zero, e deixou claro que planeja anos de estímulo extraordinário à medida que o país luta para reabrir totalmente sua economia em meio a crescentes aumentos estaduais e locais nos casos da doença, sem vacina à vista.

“Quanto mais longa a crise, maior o potencial de danos a longo prazo decorrentes da perda permanente de empregos e do fechamento de empresas”, afirmou Powell.

Até o momento, o Congresso dos EUA destinou quase 3 trilhões de dólares em ajuda financeira, incluindo pagamentos diretos a famílias e um esquema de empréstimos perdoáveis ​​para pequenas empresas, enquanto o Fed implementou vários programas para injetar trilhões de dólares em crédito na economia.

Na segunda-feira, o Fed lançou seu esperado programa de empréstimos ‘Main Street’, que oferecerá até 600 bilhões de dólares em empréstimos a empresas norte-americanas com até 15 mil funcionários ou com receitas de até 5 bilhões de dólares.

RECUPERAÇÃO FRÁGIL

Mas, como Powell reiterou nesta terça-feira, não haverá solução rápida para curar a economia, e ele repetiu que o Fed usará toda sua gama de ferramentas para ajudar numa recuperação. Ele também disse que o apoio financeiro direto a famílias e empresas “faz uma diferença crítica” na limitação de danos duradouros.

Powell e outras autoridades do Fed têm dito cada vez mais que o Congresso pode precisar fazer mais para evitar cicatrizes econômicas duradouras, e o Fed alertou em seu relatório semestral aos parlamentares na sexta-feira que espera que famílias e empresas sofram “fragilidades persistentes”.

“Se não for contida e revertida, a desaceleração poderá ampliar ainda mais as lacunas no bem-estar econômico que a longa expansão fez alguns progressos em preencher”, disse Powell em comentários preparados.

