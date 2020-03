BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Economia informou nesta sexta-feira que não estuda nenhuma medida de saque imediato das contas do FGTS em meio a notícias de que a investida poderia ser considerada no âmbito das iniciativas para dar impulso à economia num momento de disseminação do coronavírus.

“O Ministério da Economia informa que não está em estudo nenhuma medida de saque-imediato das contas do FGTS”, informou a assessoria de imprensa da pasta.

Por Marcela Ayres