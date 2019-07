Onyx diz que detalhes sobre FGTS serão anunciados semana que vem

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Os detalhes sobre a liberação de recursos de contas do FGTS serão anunciados na próxima semana, e a medida não vai afetar a construção civil, disse nesta quinta-feira o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Em rápida entrevista —depois de mais cedo ter participado de reunião da Junta Orçamentária com o ministro da Economia, Paulo Guedes—, Onyx disse que os técnicos estão fazendo ajustes e provavelmente entre quarta e quinta-feira da semana que vem será apresentada uma medida provisória que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do PIS/Pasep.

Segundo o ministro da Casa Civil, o governo garante que não haverá nada que vai afetar a construção civil do país.

Reportagem de Marcela Ayres