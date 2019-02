IPC-Fipe acelera alta a 0,58% em janeiro por Alimentação e Transportes

Consumidores fazem compras em mercado no Rio de Janeiro 09/05/2017 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo teve alta de 0,58 por cento em janeiro, depois de terminar dezembro com variação positiva de 0,09 por cento, informou nesta quinta-feira a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

No mês, o destaque foi a alta de 1,13 por cento do grupo Alimentação, exercendo o maior peso sobre o índice do mês, após avanço de 0,84 por cento em dezembro.

A alta dos preços de Tansportes também se destacou, de 1,16 por cento, depois de recuarem 0,77 por cento no mês anterior. Por outro lado, Despesas Pessoais apresentaram recuo de 0,23 por cento em janeiro, contra alta 0,77 antes.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

Por Camila Moreira