Juros devem permanecer baixos ao longo de 2020, diz Fitch

Shelly Shetty, diretora sênior e co-head de ratings soberanos das Américas para a Fitch Ratings. REUTERS/Brendan McDermid

SÃO PAULO (Reuters) - A Fitch Ratings prevê que a taxa Selic permanecerá baixa pelo menos ao longo deste ano, disse nesta quinta-feira Shelly Shetty, diretora Sênior e co-head de ratings soberanos das Américas para a agência.

O Banco Central cortou a Selic na véspera em 0,25 ponto percentual, para nova mínima de 4,25% ao ano, mas adotou um tom mais duro ao sinalizar os próximos passos.

A executiva da Fitch, porém, ainda lembrou desafios do lado fiscal, com expectativa de que o Brasil continue a registrar déficits primários até pelo menos 2022, num contexto de crescimento potencial do país ainda abaixo de 2%.

Por José Gomes