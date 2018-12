Fluxo cambial tem pior resultado do ano em novembro com remessas ao exterior

REUTERS/Marcos Brindicci

SÃO PAULO (Reuters) - O forte volume de saída de recursos para o exterior acabou levando o fluxo cambial a fechar novembro no vermelho, depois de um breve suspiro em outubro, e no pior resultado de 2018, mostram dados do Banco Central.

O resultado do mês passado foi negativo em 6,614 bilhões de dólares, o que reduziu o acumulado do ano para um superávit de 11,761 bilhões. Em outubro, a conta havia sido positiva em 334 milhões de dólares.

O forte saldo negativo em novembro é o pior resultado mensal desde dezembro do ano passado, quando o fluxo ficou negativo em 9,331 bilhões de dólares, segundo dados do BC.

No final do ano, é normal haver fluxo de saída de recursos, já que muitas empresas remetem lucros e dividendos para suas matrizes no exterior.

Isso acabou fazendo com que o dólar, que havia tido forte queda ante o real em outubro por causa da euforia do mercado com a eleição de Jair Bolsonaro para a Presidência da República, acumulasse valorização de 3,58 por cento em novembro e voltasse para o patamar de 3,85 reais.

No mês passado, a conta financeira —por onde passam investimentos diretos, em portfólio e outros—, ficou negativa em 12,987 bilhões de dólares, resultado de 44,824 bilhões de dólares em compras de 57,810 bilhões de dólares em vendas.

A conta comercial, por sua vez, aliviou o resultado, ao mostrar superávit de 6,373 bilhões de dólares no mês passado, resultado de exportações de 21,581 bilhões de dólares menos importações de 15,208 bilhões de dólares.

Por Claudia Violante