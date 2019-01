Incerteza política afeta perspectivas econômicas da América Latina, diz FMI

Diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, em Davos 25/01/2019 REUTERS/Arnd Wiegmann

(Reuters) - A incerteza política na América Latina está turvando as perspectivas de crescimento econômico da região, especialmente em algumas de suas maiores economias, disse o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), organismo que reduziu sua previsão de expansão regional para este ano.

“Se continuar, a incerteza política poderá desencorajar investimentos no futuro e prejudicar as perspectivas de crescimento da região”, disse Alejandro Werner em um post no blog do FMI.

O FMI informou que espera um crescimento de 2 por cento na economia da América Latina e do Caribe em 2019 após expansão estimada em 1,1 por cento em 2018. Para 2020, o fundo projeta elevação do PIB da região em 2,5 por cento.

Considerando apenas o Brasil, o FMI informou que projeta crescimento de 2,5 por cento no PIB este ano e de 2,2 por cento em 2020, após uma estimativa de expansão de 1,3 por cento 2018. Para a Argentina, a previsão é de queda de 1,7 por cento no PIB este ano, após baixa estimada de 2,8 por cento em 2018, e crescimento de 2,7 por cento em 2020.

Por Javier López de Lérida