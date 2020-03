FMI diz que produção global vai contrair em 2020 e explora opções de financiamento

Presidente do Comitê Monetário e Financeiro Internacional, Lesetja Kganyago, ao lado da diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva 19/10/2019 REUTERS/Mike Theiler

WASHINGTON (Reuters) - A pandemia de coronavírus fará com que a produção econômica global contraia em 2020, disseram autoridades do Fundo Monetário Internacional nesta sexta-feira, acrescentando que um “número excepcionalmente alto de países” precisa de financiamento emergencial do FMI.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e o presidente do Comitê Monetário e Financeiro Internacional, Lesetja Kganyago, disseram em comunicado que, para aliviar a escassez de câmbio de muitos países em desenvolvimento, o FMI está explorando opções adicionais que vão além das ferramentas tradicionais de financiamento do Fundo.

“Estamos em uma situação sem precedentes, em que uma pandemia global de saúde se transformou em uma crise econômica e financeira. Com uma parada repentina na atividade econômica, a produção global vai se contrair em 2020”, disseram as autoridades em comunicado conjunto após uma teleconferência do comitê diretor do Fundo.

Por David Lawder