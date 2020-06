FMI vê 'profunda incerteza' sobre recuperação global

Economista-chefe do FMI, Gita Gopinath. REUTERS/James Lawler Duggan

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional provavelmente vai prever uma contração ainda pior na economia global do que a estimada anteriormente para 2020, e vê “profunda incerteza” sobre o caminho até uma recuperação, disse a economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, em um novo blog.

Gopinath disse que a atual crise econômica é mais global e se desenrolou de maneira diferente das crises anteriores, com o setor de serviços sendo mais afetado do que o industrial nas economias avançadas e emergentes, com a inflação amplamente baixa.

Ela também citou uma impressionante divergência entre os mercados financeiros e a economia real, o que poderia pressagiar maior volatilidade nos mercados financeiros e correções potencialmente acentuadas.

Por Andrea Shalal