Economistas pioram previsão para PIB neste ano e melhoram perspectiva para 2020

BRASÍLIA (Reuters) - Os economistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central diminuíram sua estimativa para a atividade econômica neste ano ao mesmo tempo em que melhoraram a perspectiva para o ano que vem, conforme levantamento divulgado nesta segunda-feira.

Agora, a previsão é de que o Produto Interno Bruto (PIB) irá subir 2,48 por cento em 2019, contra avanço de 2,50 por cento visto antes. Já para 2020, os economistas passaram a enxergar uma expansão de 2,58 por cento do PIB, sobre 2,50 por cento na semana anterior.

A atividade tem demorado a deslanchar no país em meio à alta capacidade ociosa, cenário que tem mantido a segurança do BC em manter a taxa de juros em seu mínimo histórico, de 6,50 por cento.

Segundo a pesquisa Focus, a expectativa do mercado segue sendo de que a Selic permanecerá nesse patamar ao fim deste ano, subindo a 8 por cento no fim do próximo ano.

Para a inflação, as contas também ficaram inalteradas. De acordo com o levantamento semanal, o IPCA deve subir 3,87 por cento em 2019 e 4 por cento em 2020 — mesmos níveis vistos na pesquisa Focus anterior.

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

As perspectivas para o dólar também continuaram as mesmas, com a moeda estimada em 3,70 reais no fim de 2019 e 3,75 reais no próximo ano.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

Expectativas de mercado 2019 2019 2020 2020

Mediana Há 1 Hoje Há 1 Hoje

semana semana

IPCA (%) 3,87 3,87 4,00 4,00

PIB (%) 2,50 2,48 2,50 2,58

Dólar (fim de período-R$) 3,70 3,70 3,75 3,75

Selic (fim de período-% a.a.) 6,50 6,50 8,00 8,00

Preços administrados (%) 4,89 4,89 4,30 4,30

Produção industrial (%) 3,04 3,00 3,00 3,00

Conta corrente (US$ bi) -25,00 -26,16 -36,35 -36,35

Balança comercial (US$ bi) 51,00 50,50 48,00 48,00

IDP (US$ bi) 80,00 79,50 82,44 82,52

Dívida líquida pública (%/PIB) 56,05 56,00 58,16 58,30

Por Marcela Ayres