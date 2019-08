Mercado reduz a 5,25% estimativa para Selic em 2019 depois de BC "dovish"

Prédio do Banco Central em Brasília 16/05/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado financeiros revisou para baixo a expectativa para a taxa Selic ao fim deste ano, depois de o Banco Central ter sinalizado na semana passada espaço para novos cortes do juro básico brasileiro.

A mediana das estimativas de economistas consultados na pesquisa Focus do BC passou a mostrar Selic de 5,25% ao fim deste ano, contra 5,50% na sondagem divulgada há uma semana. A taxa Selic está atualmente em 6,00% ao ano, depois de redução de 0,50 ponto percentual na quarta-feira.

Os economistas mantiveram em 3,80% a expectativa para a alta do IPCA em 2019 e em 3,90% para 2020. Também foram mantidas as previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e para a taxa de câmbio em 2019 e 2020.

Mas o mercado rebaixou os prognósticos para o desempenho da produção industrial, cortando para menos da metade a expectativa de alta da indústria para este ano, de 0,50% para 0,23%.

Por José de Castro