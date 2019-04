Economistas veem IPCA mais alto em 2019, pioram projeção para PIB neste ano e no próximo

REUTERS/Bruno Domingos

BRASÍLIA (Reuters) - Economistas elevaram ligeiramente a expectativa para a inflação neste ano, enquanto as projeções para o crescimento econômico pioraram mais uma vez tanto para 2019 quanto para 2020, conforme pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento semanal, feito com uma centena de economistas, apontou que a estimativa para a alta do IPCA foi a 3,90 por cento neste ano, sobre 3,89 por cento na pesquisa anterior. Para 2020, a estimativa permaneceu inalterada em 4,0 por cento.

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a perspectiva de crescimento caiu a 1,97 por cento para 2019, ante 1,98 por cento no levantamento da semana anterior. Já para o ano que vem, a conta agora é de alta de 2,70 por cento, ante 2,75 por cento anteriormente, na terceira semana seguida de ajuste para baixo.

No fim de março, o próprio BC piorou a projeção do PIB neste ano a 2,0 por cento, citando a fraqueza observada na atividade no fim do ano passado, consequências da tragédia de Brumadinho (MG) e menor perspectiva para a safra agrícola neste ano.

Em meio à fraqueza na retomada econômica, a pesquisa semanal do BC mostrou ainda que, para a taxa básica de juros, a expectativa continua sendo de que feche este ano a 6,5 por cento e o ano que vem a 7,50 por cento. O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, enxerga o mesmo cenário para a Selic.

Atualmente a taxa básica está no seu piso histórico de 6,5 por cento, sendo que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, ressaltou recentemente que a autoridade monetária necessita de mais tempo para avaliar o cenário antes de eventuais mudanças na condução da política monetária.

Por Marcela Ayres