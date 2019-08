França diz que não apoiará Mercosul por conta de comentários de Bolsonaro sobre o clima

Presidente da França, Emmanuel Macron 07/06/2019 REUTERS/Philippe Wojazer

PARIS (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro estava mentindo quando minimizou as preocupações com a mudança climática na cúpula do G20 no Japão em junho, disse o gabinete do presidente francês Emmanuel Macron nesta sexta-feira, enquanto o Brasil e a França continuam a discutir a questão.

O gabinete francês acrescentou que, tendo em vista esse contexto, a França vai se opor ao acordo agrícola entre União Europeia e Mercosul firmado entre a UE e Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Na quinta-feira, Macron e o secretário-geral da ONU, António Guterres, expressaram preocupação com a os incêndios florestais que devastam a Amazônia, mas Bolsonaro respondeu irritado ao que ele considera ser uma intromissão em assuntos brasileiros.

Por Marine Pennetier