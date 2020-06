Bruno Funchal sucederá Mansueto no comando do Tesouro, diz Guedes

Um dos prédios do Ministério da Economia em Brasília 03/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O atual diretor de Programas na secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, será o novo secretário do Tesouro no lugar de Mansueto Almeida, afirmou nesta segunda-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Segundo Guedes, a transição deve ocorrer no máximo até 31 de julho.

Antes disso, duas fontes do Ministério da Economia haviam confirmado a informação sobre Funchal à Reuters.

Funchal já foi secretário de Fazenda do Espírito Santo de 2017 a 2018, no governo de Paulo Hartung.

Desde dezembro de 2019, ele também é membro titular do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal.

Bacharel em Economia pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Economia pela Fundação Getulio Vargas, Funchal tem pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Mansueto afirmou mais cedo nesta segunda-feira que a transição será feita com calma.