G7 vai usar todas as ferramentas de política monetária para combater riscos do coronavírus

Mulher com máscara de proteção em Pequim 03/03/2020 REUTERS/Thomas Peter

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades financeiras do Grupo dos Sete disseram nesta terça-feira que usarão todas as ferramentas de política monetária apropriadas para alcançar um crescimento global forte e sustentável e evitar os riscos negativos decorrentes do rápido crescimento do coronavírus.

Os ministros das Finanças do G7 estão prontos para tomar medidas, incluindo fiscais, quando apropriado, para ajudar na resposta, disse o ministro das Finanças do Japão, Taro Aso. Os bancos centrais continuarão apoiando a estabilidade de preços e o crescimento econômico.

“Nós reafirmamos nosso compromisso de adotar todas as medidas políticas apropriadas para proteger a economia dos riscos negativos apresentados pelo coronavírus, e que estamos prontos para cooperar ainda mais com medidas oportunas e eficazes”, disse Aso após um telefonema do G7.

Ele não especificou detalhes e disse que a resposta de política monetária desejável vai variar de país para país.

A frente unida do G7 compensava a ansiedade pela rápida disseminação do coronavírus em dezenas de países e ajudava na recuperação das ações mundiais e dos preços do petróleo.

“É um cabo de guerra entre esperança e medo. Os bancos centrais estão dando esperanças com seu potencial estímulo”, disse Vasu Menon, estrategista sênior de investimentos do OCBC Bank Wealth Management.

“A questão é: o que eles farão? A política monetária já está muito frouxa e as taxas de juros estão muito baixas”, acrescentou Menon.

O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, disse que o G7 tem “todos os meios” à sua disposição. “Se necessário, temos todos os meios para combater uma crise global”, afirmou Scholz em comunicado no Twitter.

O coronavírus, que surgiu na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado, se espalhou pelo mundo na semana passada, agora com mais casos novos aparecendo fora da China do que dentro.