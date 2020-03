Líderes do G7 afirmam que resposta ao surto de vírus é "maior prioridade"

26/08/2019. REUTERS/Christian Hartmann

WASHINGTON (Reuters) - Líderes do G7 disseram nesta segunda-feira que estão fazendo de sua resposta à pandemia de coronavírus uma prioridade e coordenarão medidas de saúde pública para ajudar a estabilizar a economia global.

“Ao agirmos em conjunto, trabalharemos para resolver os riscos econômicos e à saúde causados pela pandemia do Covid-19 e preparar o terreno para uma forte recuperação do crescimento econômico e da prosperidade forte e sustentável”, disseram os líderes do G7 em comunicado.

Reportagem de Doina Chiacu