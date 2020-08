Lançamento do Renda Brasil e Carteira Verde Amarela será na terça-feira, diz Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes 19/08/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira que novidades serão apresentadas pela sua equipe na terça-feira, “como o Verde Amarelo, Renda Brasil e mais coisas que estamos elaborando”.

Na terça-feira o Palácio Planalto deverá realizar uma cerimônia para anúncio do Pró-Brasil, plano para a retomada econômica no pós-pandemia.

Questionado a respeito, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que os ministérios da Economia e da Cidadania estão trabalhando “com muita convergência de ideias” para o lançamento nos próximos dias do Renda Brasil, que unificará os programas sociais do governo, e do Contrato Verde Amarelo, mas disse que não podia dar mais detalhes a respeito.