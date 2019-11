Déficit primário em 2019 ficará pouco abaixo de R$80 bi, descontingencimento será integral, diz Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de entrevista coletiva à imprensa 05/11/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O déficit primário do governo deverá ficar pouco abaixo de 80 bilhões de reais este ano, afirmou nesta segunda-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacando também que o ano será encerrado com descontingenciamento integral dos gastos que haviam sido congelados para garantir o cumprimento da meta fiscal.

“Estamos fazendo balanço que foi ano interessante, conseguimos muita colaboração do Congresso nas nossas metas de reformas”, disse Guedes em fala inicial em coletiva de imprensa no Planalto, na qual também destacou a atuação do Judiciário e do Tribunal de Contas da União.

Por Marcela Ayres